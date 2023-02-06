Новый электрический Porsche будет в три раза дороже Cayenne

Еще в середине прошлого года глава Porsche Оливер Блюм анонсировал расширение линейки кроссоверов: в 2027 году на рынок выйдет большой электрический SUV с тремя рядами сидений. Согласно новой информации, которую публикует британский Autocar, новинка будет стоить в три раза дороже Cayenne, а целевой аудиторией станут состоятельные клиенты, готовые пересесть на электрокар класса люкс. Пока проект носит кодовое обозначение K1.

Фото: Autocar Autocar

По неофициальным данным, будущий электрокросс получит батарею емкостью более 100 киловатт-часов, а запас хода превысит 700 километров по циклу WLTP. Новинке также прочат полноуправляемое шасси с задними колесами, которые будут поворачиваться на угол до пяти градусов. Основными рынками для модели станут Северная Америка и Китай.

Производство модели наладят на мощностях завода в Лейпциге. По данным зарубежных СМИ, в основу кроссовера ляжет не электрическая платформа PPE (Premium Platform Electric), разработанная Porsche совместно с Audi, а некая иная архитектура. Впрочем, речь может идти и о модернизированной версии PPE.

Составить представление о том, каким может получится проект K1, можно по неофициальному рендеру, который публикует Autocar. Художник предположил, что у кроссовера будет покатая крыша, массивные задние арки, длинный капот и короткий задний свес. На внедорожный характер электромобиля укажут накладки, а премиальный статус подчеркнут карбоновые вставки.