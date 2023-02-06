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55 минут назад

Бренд Peugeot представил китайскую версию нового кросс-лифтбека Peugeot 408X

ПроКроссовер.ру

Китайская премьера Peugeot 408 X состоялась в четверг, что стало последней попыткой французского бренда освоить крупнейший в мире рынок автомобилей. Модель для китайского рынка производится Dongfeng Peugeot Citroen, совместным предприятием Dongfeng и Stellantis.

Представлена китайская версия нового кросс-лифтбека Peugeot 408X
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Модель использует 3D i-Cockpit нового поколения, который разделен на функциональные зоны с четкими линиями. Он может похвастаться 10,25-дюймовой ЖК-панелью и двумя сенсорными экранами. Под капотом бензиновый четырёхцилиндровый 1,6-литровый турбомотор, который сочетается с 8-ступенчатым автоматом и передним приводом.

Dongfeng Peugeot Citroen продала 127 000 автомобилей в Китае в 2022 году, что на 30% больше, чем в прошлом году. Компания ожидает, что ее продажи достигнут 155 000 единиц в 2023 году.

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