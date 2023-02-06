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10 минут назад

На «КамАЗе» собрали первый грузовик К5 без комплектующих из Европы

Никита Бородкин

На заводе «КамАЗ» собрали первый грузовик К5 без комплектующих из Европы. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, магистральный тягач КамАЗ-54901 внешне не отличается от старой версии автомобиля.

На «КамАЗе» собрали первый грузовик без деталей из Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Транспортное средство оснащено кабиной К5, которую создали на основе модели Mercedes-Benz Actros 2012 года. Она отличается дополнительным шумоизоляционным слоем на дверях кабины. Вместо автоматической коробки ZF Traxon и заднего моста Daimler HL6 использованы новые узлы, происхождение которых пока не раскрывается.

Двигатель у грузовика тот же — турбодизель объемом 12 л «КамАЗ-Р6» мощностью в 450 л.с. Его разрабатывали совместно с европейской компанией Liebherr. Также в машину установили новый бортовой компьютер.

«КамАЗ» подчеркивает, что первый экземпляр, который сошел с конвейера, передадут в научно-технический центр. Его узлы подвергнут ряду испытаний, после чего модель сертифицируют и начнут серийное производство.

Автоновости,Daimler,Mercedes-Benz,Камаз,
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