Полиция спасла заблудившихся угонщиков автомобиля

«Накануне вечером приятели распивали спиртные напитки, после старший из них вскрыл гараж ФАПа. Ключ находился в замке зажигания, и выехать на улицу не составило труда. Пригласив в салон приятеля, сельчанин проехал 12 км, но не справился с управлением и съехал в кювет. Завидев автомобиль ДПС, молодые люди убежали в лес, где заблудились и были вынуждены обратиться в полицию», — говорится в сообщении.