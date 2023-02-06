Полиция спасла заблудившихся угонщиков автомобиля

Полицейские нашли угнанный автомобиль и спасли замерзавших в лесу угонщиков в Омской области. Об этом сообщает региональное МВД. Отмечается, что угнанным оказался автомобиль ВАЗ-2112 местного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).
«Накануне вечером приятели распивали спиртные напитки, после старший из них вскрыл гараж ФАПа. Ключ находился в замке зажигания, и выехать на улицу не составило труда. Пригласив в салон приятеля, сельчанин проехал 12 км, но не справился с управлением и съехал в кювет. Завидев автомобиль ДПС, молодые люди убежали в лес, где заблудились и были вынуждены обратиться в полицию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из подозреваемых уже имеет судимость за угон этого же автомобиля ВАЗ-2112 в 2017 году. За похищение машины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 7 лет.