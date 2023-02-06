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1 час назад

УАЗ попросил нейросеть нарисовать идеальный внедорожник. Получилась «Буханка»

Motor.ru

Ульяновский автозавод включился в тренд на нейросети. На своей странице Вконтакте производитель опубликовал изображение, сгенерированное неназванной сетью по запросу «идеальный внедорожник для России». В нем без труда угадывается модифицированная искусственным интеллектом «Буханка» в экспедиционном исполнении с багажником на крыше и дополнительной светотехникой, стоящая посреди заснеженной пустыни.

Нейросеть нарисовала идеальный внедорожник. Получилась «Буханка»
Фото: УАЗ / AIУАЗ / AI

«Мы попросили умную программу нарисовать «идеальный внедорожный автомобиль в России». Результат получился очень даже вдохновляющий!» — подписал УАЗ изображение, которое озаглавил «Король нейросетей».

На базовую версию «Буханки» получившийся автомобиль походит формой оптики, стекол, двери и колесных арок. Кузов выкрашен в оранжевый цвет, чуть менее яркий, чем оранжевый оттенок реального УАЗа в исполнении «Экспедиция». Силового бампера с лебедкой у творения нейронной сети нет, как и зубастых внедорожных шин: резина выглядит стандартной и слегка сдутой.

Еще одно отличие — крепление запасного колеса спереди. Такое решение применялось после 1972 года на некоторых версиях немецкого Volkswagen T2, с которым тоже можно усмотреть сходство.

Получившаяся машина — всего лишь «фантазия» нейросети. Семейство СГР выпускается с 60-х годов прошлого века почти в неизменном виде. Новая версия классики находится в разработке, но занимается ею не УАЗ: машину собирают блогеры российского YouTube-канала «Машинаторы» на базе проекта дизайнера Андрея Давыдова. В конце прошлого года они показали рендеры салона в пассажирском и грузопассажирском вариантах.

Автоновости,УАЗ,Volkswagen,Андрей Давыдов,
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