Нейросеть нарисовала идеальный внедорожник. Получилась «Буханка»

Ульяновский автозавод включился в тренд на нейросети. На своей странице Вконтакте производитель опубликовал изображение, сгенерированное неназванной сетью по запросу «идеальный внедорожник для России». В нем без труда угадывается модифицированная искусственным интеллектом «Буханка» в экспедиционном исполнении с багажником на крыше и дополнительной светотехникой, стоящая посреди заснеженной пустыни.

Фото: УАЗ / AI УАЗ / AI

«Мы попросили умную программу нарисовать «идеальный внедорожный автомобиль в России». Результат получился очень даже вдохновляющий!» — подписал УАЗ изображение, которое озаглавил «Король нейросетей».

На базовую версию «Буханки» получившийся автомобиль походит формой оптики, стекол, двери и колесных арок. Кузов выкрашен в оранжевый цвет, чуть менее яркий, чем оранжевый оттенок реального УАЗа в исполнении «Экспедиция». Силового бампера с лебедкой у творения нейронной сети нет, как и зубастых внедорожных шин: резина выглядит стандартной и слегка сдутой.

Еще одно отличие — крепление запасного колеса спереди. Такое решение применялось после 1972 года на некоторых версиях немецкого Volkswagen T2, с которым тоже можно усмотреть сходство.