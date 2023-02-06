Все новые модели Renault, Nissan и Mitsubishi будут "близнецами"

На прошлой неделе Renault-Nissan-Mitsubishi сообщили о достижении предварительных договорённостях о реструктуризации бизнеса, огласив основные направления будущей деятельности. Теперь стороны рассказали, что конкретно подразумевает новый план сотрудничества.

Фото: Пресс-служба Renault-Nissan-Mitsubishi Пресс-служба Renault-Nissan-Mitsubishi

До 2030 года будут рассмотрены новые ключевые проекты в Латинской Америке, Индии и Европе.

Заявлено, что в Латинской Америке будет выпущен новый полутонный пикап, разработанный Renault Group и представленный под брендом Nissan в Аргентине.

Сотрудничество в области пикапов Nissan Frontier/Renault Alaskan будет продолжено, Renault Group будет производить модели в Кордове (Аргентина) как для Renault, так и для Nissan. Nissan же в свою очередь займётся выпуском новой модели в Мексике для Renault - первой за последние 20 лет, произведённой в этой стране.

Также Nissan и Renault Group планируют коммерциализировать два общедоступных электромобиля A-сегмента на платформе CMF-AEV (Common Module Family).

В Индии Renault Group и Nissan будут сотрудничать по нескольким новым проектам, включая новые модели сегмента SUV, и новой модели Nissan, которая будет создана на базе Renault Triber. Также в Индии Renault и Nissan планируют выпуск доступных электрокаров A-класса.

В Европе члены Альянса изучают следующие инициативы: выпуск новых поколений Mitsubishi ASX и Colt на базе Renault Captur и Clio (платформа CMF-B).

Renault Group выведет FlexEVan на рынок лёгких коммерческих автомобилей в качестве своего первого автомобиля с программным управлением с 2026 года, который также будет представлен под брендом Nissan.