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25 минут назад

В России хотят сократить количество машиномест в новостройках

Motor.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе заседания коллегии Миндортранса республики Татарстан заявил, что в стране необходимо сократить количество машиномест при строительстве новостроек. По мнению чиновника, существующий норматив, когда на одну квартиру приходится одно парковочное место приводит к излишней автомобилизации населения, тем самым перегружая дороги. Вместе с тем, специалист предложил другие способы борьбы с пробками.

В России хотят сократить количество машиномест в новостройках
Фото: motor.rumotor.ru

Хуснуллин сообщил, что существующий норматив постепенно приведет к тому, что темпы автомобилизации населения будут опережать дорожное строительство. В связи с этим властям необходимо сдерживать строительство парковочных пространств в угоду развитию общественного транспорта. Кроме того, чиновник отрицательно отреагировал на мнение мэра Нижнекамска, который предложил увеличить коэффициент парковочных мест на квартиру с 0,8 до 1,2. Вице-премьер считает, что подобные изменения приведут к ухудшению дорожной ситуации.

Для улучшения траффика Хуснуллин предложил пересмотреть нормативы по количеству парковок при строительстве новостроек, развивать повсеместно платные стоянки, а также улучшать ситуацию с доступностью общественного транспорта для населения. По мнению чиновника, победить пробки получится только с помощью грамотного регулирования транспортных потоков.

В ноябре прошлого года Москва попалав топ-10 городов с самой дорогой уличной парковкой. При этом Россия лидирует по темпу роста стоимости двухчасовой стоянки.

Автоновости,Марат Хуснуллин,Минтранс РФ,
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