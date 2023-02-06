Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести дочерний банк Mercedes-Benz

В конце октября 2022 года стало известно, что германский автоконцерн Mercedes-Benz намерен продать свои доли в российских дочерних компаниях дилеру "Автодом". Тогда отмечалось, что новый владелец сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово. Планировалось, что технологический партнер для дальнейшей эксплуатации производства в индустриальном парке будет выбран в ближайшее время.