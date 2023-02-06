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11 минут назад

Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести дочерний банк Mercedes-Benz

ТАССиещё 1

Президент РФ Владимир Путин разрешил дилеру "Автодом", который намерен приобрести активы Mercedes-Benz в России, купить "Мерседес-Бенц Банк Рус", следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести дочерний банк Mercedes-Benz
Фото: РИА Новости / Алексей ДаничевРИА Новости / Алексей Даничев

"Разрешить совершение акционерным обществом "Автодом" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале "Мерседес-Бенц Банк Рус" общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих "Мерседес-Бенц Груп АГ", - говорится в документе.

В конце октября 2022 года стало известно, что германский автоконцерн Mercedes-Benz намерен продать свои доли в российских дочерних компаниях дилеру "Автодом". Тогда отмечалось, что новый владелец сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово. Планировалось, что технологический партнер для дальнейшей эксплуатации производства в индустриальном парке будет выбран в ближайшее время.

В декабре 2022 года гендиректор компании "Автодом" Андрей Ольховский сообщал, что дилер рассчитывает на закрытие сделки по приобретению доли в российских дочерних компаниях Mercedes в течение месяца.

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