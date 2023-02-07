Каждый восьмой новый автомобиль ввозят в Россию «серым» путем

Порядка 10-12 процентов новых легковых автомобилей на российском рынке ввезены по схеме параллельного импорта. Об этом сообщает издание VPost, которое ознакомилось со статистикой продаж Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и агентства «Автостат». Первая опирается на официальные данные от автобрендов, второе учитывает поставленные на учет машины, а потому отражает реальную картину продаж. Разница в отчетах дает представление об объемах «серого» импорта.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов © РИА Новости / Максим Блинов

По данным АЕБ, за январь россияне купили 32 499 новых легковых автомобиля, что на 63,1 процента меньше, чем в январе 2022 года. У «Автостата» результат заметно выше: агентство сообщило о 45 231 реализованном автомобиле, а падение спроса по его версии составило 47,4 процента.

Разница в отчетах составляет почти 13 тысяч автомобилей. Некоторые китайские марки не предоставляют АЕБ свои данные: в их числе Chery и ее суббренды — Exeed и Omoda. Также не учтены результаты Mercedes-Benz и BMW, которые перешли на квартальную отчетность. Если вычесть их показатели из разницы, то появится представление о количестве поставленных на учет «серых» машин.

Так, в месяц в РФ поставляется около 4000-5000 новых «параллельных» автомобилей. К примеру, во данным АЕБ, в январе россияне купили 1415 автомобилей Kia, а по данным «Автостата» — 2295. Hyundai разошлись в количестве всего 185 штук по версии АЕБ, «Автостат» же сообщает о 1542.