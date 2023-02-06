Сразу восемь китайских автомобилей стали бестселлерами в России в январе

В январе 2023 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 63,1% по сравнению с январем 2022 года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в РФ. При этом, согласно отчету, сразу восемь китайских моделей попали в десятку самых популярных автомобилей за прошедший месяц в РФ.

Фото: Пресс-служба Geely Пресс-служба Geely

По данным АЕБ, продажи в январе составили 32,5 тыс. автомобилей, что на 55,5 тыс. ед. меньше, чем за первый месяц 2022 года. При этом в декабре прошлого года было реализовано 64,1 тыс. машин.

Лидерство по продажам среди марок остается у Lada, за месяц было продано 17,5 тыс. машин (на 3% меньше, чем в январе прошлого года). В тройку лидеров вошли китайские бренды Haval (4,5 тыс.; +43%) и Geely (3,5 тыс.; +88%).

Пятерку лидеров замкнули ГАЗ и Kia. Шестое место занял УАЗ, который стал последним, кто смог реализовать больше 1 тыс. машин. Changan, Great Wall, Skoda и Volkswagen дополнили первую десятку.

Самыми популярными моделями в РФ в январе стали Lada Granta и Niva. Все остальные места в первой десятке принадлежат моделям из КНР: Geely Coolray, Haval Jolion, Geely Atlas Pro, Haval F7 и F7x, Haval H9, Geely Tugella и Haval Dargo.