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1 час назад

Сразу восемь китайских автомобилей стали бестселлерами в России в январе

Газета.Ruиещё 2

В январе 2023 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 63,1% по сравнению с январем 2022 года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в РФ. При этом, согласно отчету, сразу восемь китайских моделей попали в десятку самых популярных автомобилей за прошедший месяц в РФ.

Сразу восемь китайских автомобилей стали бестселлерами в России в январе
Фото: Пресс-служба GeelyПресс-служба Geely

По данным АЕБ, продажи в январе составили 32,5 тыс. автомобилей, что на 55,5 тыс. ед. меньше, чем за первый месяц 2022 года. При этом в декабре прошлого года было реализовано 64,1 тыс. машин.

Лидерство по продажам среди марок остается у Lada, за месяц было продано 17,5 тыс. машин (на 3% меньше, чем в январе прошлого года). В тройку лидеров вошли китайские бренды Haval (4,5 тыс.; +43%) и Geely (3,5 тыс.; +88%).

Пятерку лидеров замкнули ГАЗ и Kia. Шестое место занял УАЗ, который стал последним, кто смог реализовать больше 1 тыс. машин. Changan, Great Wall, Skoda и Volkswagen дополнили первую десятку.

Самыми популярными моделями в РФ в январе стали Lada Granta и Niva. Все остальные места в первой десятке принадлежат моделям из КНР: Geely Coolray, Haval Jolion, Geely Atlas Pro, Haval F7 и F7x, Haval H9, Geely Tugella и Haval Dargo.

По итогам 2022 года продажи новых автомобилей в России рухнули более чем вполовину, свидетельствует актуальная статистика АЕБ. Показатели 2023 года могут быть лучше, ожидают эксперты рынка, но новый кризис российского авторынка непохож на другие, он более сложный, говорят дилеры.

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