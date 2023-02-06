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45 минут назад

Первый прототип нового Audi RS 6 Sportback e-tron позирует для шпионских фото ночью в Швеции

PNZdrive

Это еще один прототип нового Audi A6 Sportback e-tron, но передовая разработка этого полностью электрического седана с лифтбеком, который появится на рынке в 2025 году, уже открыла двери для самой спортивной и экстремальной версии этой модели. Новый Audi RS 6 Sportback e-tron появился ранним утром на обледенелых дорогах северной Швеции, куда он прибыл для своих первых тестов.

Прототип нового Audi RS 6 Sportback e-tron тестируют в Швеции
Фото: Motor.es Motor.es

Эти новые шпионские фотографии, сделанные чуть ли не с предательством, позволяют нам увидеть самый мощный из A6 Sportback e-tron в его первых тестах, в ситуации, очень похожей на ситуацию с RS Q6 e-tron, который впервые появился на тот же этап, что и в прошлом году, полностью покрытый камуфляжем, но с особой общей деталью между этими двумя новыми электромобилями: их тормозные суппорты окрашены в красный цвет на обоих поездах.

И, конечно же, передние дисковые тормоза такого большого диаметра, что почти заполняют всю внутреннюю часть обода. Можно даже увидеть минимальную высоту от кузова до земли, еще три свидетельства того, что мы имеем дело не с одним из электромобилей нового поколения марки с четырьмя кольцами, а продуктом с высокой спортивностью и производительностью высокого уровня. Три детали, которые не превращаются в особую агрессивность в разделе внешнего дизайна, поскольку в нем нет конкретных отличительных деталей.

Motor.es
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