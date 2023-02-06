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23 минуты назад

Составлен рейтинг автомобилей, владельцы которых пожалели о покупке

Motor.ru

Американское издание Consumer Reports составило рейтинг автомобилей, владельцы которых пожалели о приобретении и больше не купят такую модель. В опросе приняли участие тысячи водителей, которые ездили на своих машинах более двух лет: они отметили количество проблем, с которыми пришлось столкнуться во время владения. В результате самым разочаровывающим автомобилем был признан внедорожник Volkswagen Atlas Cross Sport.

Составлен рейтинг машин, владельцы которых пожалели о покупке
Фото: VolkswagenVolkswagen

Десятое и девятое места рейтинга заняли Kia Forte и Nissan Altima: только 51 процент их владельцев оказались довольны автомобилями и отметили, что купят их снова. Еще один Nissan, хэтчбек Kicks, оказался на восьмой позиции с 49 процентами удовлетворенных хозяев. Седьмым стал Volkswagen Taos, шестым — Kia Seltos. Оба положительно охарактеризовали 48 процентов опрошенных.

Открывает пятерку лидеров антирейтинга Jeep Compass с 46 процентами довольных владельцев. Далее следуют Mercedes-Benz GLA (45 процентов), Infiniti QX50 (40 процентов) и Mercedes-Benz GLB (39 процентов). Наконец, первое место досталось Volkswagen Atlas Cross Sport. Только 38 процентов его обладателей купили бы такой автомобиль снова. В России Atlas известен под именем Teramont.

В конце 2022 года Consumer Reports опубликовало исследование надежности электрокаров. Наименее проблемными оказались Tesla Model 3 и Nissan Leaf, долгое время носивший звание самого популярного электромобиля в России. На них поступило меньше всего жалоб, связанных с батареей, зарядкой и моторами.

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