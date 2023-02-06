В январе в России продали на 63,1% меньше новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV), чем в первом месяце прошлого года. Это следует из пресс-релиза Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В общей сложности на рынке купили 32 499 штук таких машин. Бренд Lada возглавил рейтинг – всего куплено 17 468 машин данной марки. Вместе с тем сообщается о снижении продаж российского производителя в сравнении с значением января 2022 года (18 045 ед.)

Также специалисты зафиксировали падение продаж большей части иностранных брендов – на 80% за год. Положительные результаты по продажам продемонстрировали китайские автомобили.

В России купили 4,5 тыс. китайских машин Haval, 3,5 тыс. – Geely, 1,8 тыс. – российских ГАЗ, 1,18 тыс. – УАЗ, 1,4 тыс. – Kia. Другие марки продали менее 500 автомобилей за январь.