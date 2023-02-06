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42 минуты назад

В России стали чаще раскрывать угоны авто

АвтоКод

В России стали чаще раскрывать угоны автотранспорта. Об этом сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). По данным организации, раскрываемость преступлений по угону авто в прошлом году выросла до рекордного значения – 68%.

В России стали чаще раскрывать угоны авто
Фото: АвтоКодАвтоКод

В числе причин для положительной динамики специалисты отмечают широкое распространение видеокамер на автодорогах, проблемы с перевозкой и реализацией угнанных машин из-за пандемии, а также появление электронных ПТС и противодействие МВД нелегальной разборке авто.

При этом число угонов в России, по информации НКР, становится меньше. В 2022 году количество автокраж уменьшилось на 13,5% по сравнению с предыдущим годом и достигло своего минимального значения за последние 20 лет, составив менее 22,5 тыс. случаев.

По прогнозам НКР, в 2023 году сохранится положительная тенденция в плане раскрываемости авто. Процент раскрываемости превысит 70%, а количество угонов будет не больше 20 тыс. случаев.

Автоновости,Национальные Кредитные Рейтинги,
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