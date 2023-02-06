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46 минут назад

Lamborghini представила два последних суперкара с атмосферным V12

Motor.ruиещё 1

Компания Lamborghini представила последние суперкары с атмосферным двигателем V12 — купе Invencible и родстер Auténtica. Оба получили уникальный дизайн экстерьера и интерьера, двенадцатицилиндровый мотор объемом 6,5 литра и мощностью 780 лошадиных сил, роботизированную трансмиссию, полный привод и полноуправляемое шасси. Машины строили под заказ, то есть купить их не получится. Стоимость таких автомобилей не разглашается.

Lamborghini представила два последних суперкара с атмосферным V12
Фото: LamborghiniLamborghini

Согласно плану Direzione Cor Tauri, до конца 2023 года компания Lamborghini представит свой первый массовый бензоэлектрический суперкар. Это означает, что атмосферные V12 уйдут в прошлое, поэтому прощание с ними решено провести без лишней скромности.

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Как оказалось, последней моделью с таким типом двигателя станет вовсе не Aventador LP 780-4 Ultimae, а пара эксклюзивных двухдверок Invencible (Непобедимый) и Auténtica (Подлинный).

Lamborghini

Купе и родстер используют углепластиковый монокок «Авентадора» и мотор V12 6.5 с отдачей 780 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с «роботом» ISR и приводит все четыре колеса. У суперкаров есть рулевое управление Lamborghini Dynamic Steering, а их композитный кузов создан под вдохновением от гоночных машин и таких моделей, как Sesto Elemento, Reventón и Veneno.

С каждого Invencible и Auténtica взяли только лучшее, подмешав дизайн и технологии из мира автоспорта. К примеру, капот суперкаров и аэродинамические элементы передка якобы отсылают к Essenza SCV12. Фирменные шестиугольники-гексагоны здесь повсюду. Выпускная магистраль с тремя патрубками сделана из особого аэрокосмического сплава, но для наконечников взят жаропрочный инконель.

Интерьер новинок по гоночному прост, однако не лишен налета роскоши. Из интересных деталей — цифровая «приборка» с разной графикой для обеих машин, «пустая» центральная консоль и распечатанные на 3D-принтере декоративные рамки дефлекторов вентиляции. Для отделки используется углеволокно, а для обивки — натуральная кожа и алькантара.

В принципе, купе Invencible и родстер Auténtica — это вдобавок и демонстрация возможной программы персонализации и компетенций студии Lamborghini Centro Stile. По всей видимости, машины строили под заказ. Ведь неслучайно компания говорит, что клиентов подключили к процессу создания уникальных суперкаров ещё на раннем этапе. Разумеется, цену таких штучных проектов называть не принято.

Автоновости,Lamborghini,
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