Lamborghini представила два последних суперкара с атмосферным V12

Компания Lamborghini представила последние суперкары с атмосферным двигателем V12 — купе Invencible и родстер Auténtica. Оба получили уникальный дизайн экстерьера и интерьера, двенадцатицилиндровый мотор объемом 6,5 литра и мощностью 780 лошадиных сил, роботизированную трансмиссию, полный привод и полноуправляемое шасси. Машины строили под заказ, то есть купить их не получится. Стоимость таких автомобилей не разглашается.
Согласно плану Direzione Cor Tauri, до конца 2023 года компания Lamborghini представит свой первый массовый бензоэлектрический суперкар. Это означает, что атмосферные V12 уйдут в прошлое, поэтому прощание с ними решено провести без лишней скромности.
Как оказалось, последней моделью с таким типом двигателя станет вовсе не Aventador LP 780-4 Ultimae, а пара эксклюзивных двухдверок Invencible (Непобедимый) и Auténtica (Подлинный).
Купе и родстер используют углепластиковый монокок «Авентадора» и мотор V12 6.5 с отдачей 780 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с «роботом» ISR и приводит все четыре колеса. У суперкаров есть рулевое управление Lamborghini Dynamic Steering, а их композитный кузов создан под вдохновением от гоночных машин и таких моделей, как Sesto Elemento, Reventón и Veneno.
С каждого Invencible и Auténtica взяли только лучшее, подмешав дизайн и технологии из мира автоспорта. К примеру, капот суперкаров и аэродинамические элементы передка якобы отсылают к Essenza SCV12. Фирменные шестиугольники-гексагоны здесь повсюду. Выпускная магистраль с тремя патрубками сделана из особого аэрокосмического сплава, но для наконечников взят жаропрочный инконель.
Интерьер новинок по гоночному прост, однако не лишен налета роскоши. Из интересных деталей — цифровая «приборка» с разной графикой для обеих машин, «пустая» центральная консоль и распечатанные на 3D-принтере декоративные рамки дефлекторов вентиляции. Для отделки используется углеволокно, а для обивки — натуральная кожа и алькантара.
В принципе, купе Invencible и родстер Auténtica — это вдобавок и демонстрация возможной программы персонализации и компетенций студии Lamborghini Centro Stile. По всей видимости, машины строили под заказ. Ведь неслучайно компания говорит, что клиентов подключили к процессу создания уникальных суперкаров ещё на раннем этапе. Разумеется, цену таких штучных проектов называть не принято.