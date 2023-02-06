Новый центр дизайна в Италии начнет проектировать будущие модели Geely

Китайский бренд Geely объявил о создании в Италии инновационного центра дизайна, который начнет работу в Милане. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Южного автомобиля».

Фото: Geely Geely

Центр инновационного дизайна Geely в Италии планирует стать ключевым партнером штаб-квартиры Geely Auto Design в Шанхае и других дизайнерских центров группы по всему миру. В Италии будут проектировать будущие концепт-кары Geely, а также создавать перспективные серийные модели. Также центр сыграет важную роль в выводе автомобилей Geely на новые рынки по всему миру.