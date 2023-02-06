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16 минут назад

Новый центр дизайна в Италии начнет проектировать будущие модели Geely

Южный автомобиль

Китайский бренд Geely объявил о создании в Италии инновационного центра дизайна, который начнет работу в Милане. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Южного автомобиля».

Новый центр дизайна в Италии начнет проектировать будущие модели Geely
Фото: Geely Geely

Центр инновационного дизайна Geely в Италии планирует стать ключевым партнером штаб-квартиры Geely Auto Design в Шанхае и других дизайнерских центров группы по всему миру. В Италии будут проектировать будущие концепт-кары Geely, а также создавать перспективные серийные модели. Также центр сыграет важную роль в выводе автомобилей Geely на новые рынки по всему миру.

Сейчас вице-президентом по глобальному дизайну Geely работает Штефан Зилафф, который ранее отвечал за внешность автомобилей Audi, Mercedes-Benz и Bentley. Центр инновационного дизайна в Милане стал уже шестой дизайнерской студией Geely в мире. Также над созданием автомобилей Geely работают в Гетеборге, Шанхае, Барселоне, Ковентри и Калифорнии.

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