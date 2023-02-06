Загорелось идущее из Южной Кореи судно с 4500 новыми Chery

Грузовое судно Ah Shin, следовавшее из Южной Кореи, загорелось в водах Вьетнама. Как пишет вьетнамское издание Tuoi Tre Online, на борту сухогруза находилось порядка 4500 новых автомобилей Chery. Среди них были и электрокары, что затрудняло процесс тушения. О задымлении в грузовом отсеке капитан судна сообщил днем 4 февраля, однако локализовать огонь удалось только к вечеру 5-го. Сообщается, что все машины на борту уничтожены.

Фото: Военно-морские силы Вьетнама Военно-морские силы Вьетнама

После обнаружения возгорания команда Ah Shin использовала всю углекислоту, имевшуюся на борту, — порядка 50 тонн. Однако это не помогло, и огонь продолжил разрастаться. Тогда капитан запросил разрешение направить корабль в портовый город Вунгтау для пополнения запасов. На рассвете 5 февраля судно прибыло на позицию.

По словам капитана, огонь вспыхнул между шестым и восьмым этажами. Из-за того, что среди 4500 Chery были электромобили, использовать для тушения обычную воду было опасно. Telegram-канал Mash опубликовал видео, которым поделились российские моряки на борту Ah Shin: на кадрах видно сильное задымление.

К вечеру 5 февраля в морской администрации Вунгтау сообщили, что пожар в основном локализован. Корабль при этом накренился на пять градусов на правый борт. Все члены экипажа остаются на борту, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.