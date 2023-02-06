АвтоВАЗ прекратил спекуляции на тему поставщиков ЭУР для Lada Granta

В конце прошлой недели появилась информация о новом поставщике электроусилителей рулевого управления для Lada Granta - основном дефицитном узле для этого семейства модели. Сообщалось, что АвтоВАЗ будет сотрудничать с махачкалинским заводом "Авиаагрегат".

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Однако 6 февраля группа "Нетипичный АвтоВАЗ" опубликовала сообщение, присланное анонимным подписчиком: "Производить электроусилители руля для Lada Granta продолжит калужский завод "Автоэлектроника". Договоренности о сотрудничестве с АвтоВАЗом в силе. Официальный представитель махачкалинского завода "Авиаагрегат" опроверг информацию о поставке пробной партии ЭУРов для тестирования на автомобилях Lada Granta".

В пресс-службе АвтоВАЗа "Российской газете" подтвердили: "пока что основной поставщик - Калуга", отметив, что в настоящее время рассматриваются альтернативные варианты.