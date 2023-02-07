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2 часа назад

В России появится еще один автомобильный бренд из Китая

Motor.ruиещё 1

Китайский автопроизводитель BAW, ранее продававший в России коммерческую технику, может вернуться на наш рынок с легковыми автомобилями. Он уже достиг предварительной договоренности с российской дилерской компанией «Рольф». Продажи планируется запустить в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на комитет города по внешним связям. Низких цен ждать не стоит: по мнению экспертов, они могут достигать пяти миллионов рублей.

В России появится еще один автомобильный бренд из Китая
Фото: Motor.ruMotor.ru

Российская сторона рассчитывает наладить поставки легковых автомобилей BAW в течение нескольких месяцев. Если россияне проявят интерес к новинкам из Пекина, в будущем может быть организовано локальное производство в Санкт-Петербурге, отмечают в комитете.

Какие именно машины BAW доберутся до РФ первыми, пока не раскрывается, но известно, что они будут принадлежать к экономклассу. При этом цены будут значительно выше, чем в Китае (о феномене китайских цен мы уже рассказывали). Ожидается стоимость в диапазоне от 2 до 2,5 миллиона рублей, однако в наиболее дорогих комплектациях автомобили могут стоить около пяти миллионов.

BAW пришла в Россию в 2006 году в качестве дистрибьютора коммерческой техники. Позже компания «Бау-Рус мотор корпорэйшн» и китайский автогигант BAIC организовали в Ульяновске совместное предприятие, которое обанкротилось в 2016 году из-за падения продаж. Сейчас в Петербурге действует дилер ульяновской компании «Бав-Питер», занимающийся обслуживанием коммерческих машин.

Производители из КНР продолжают экспансию на российский рынок. По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам января первой по продажам новых машин стала Lada, а за ней расположились китайские Haval и Geely. Причем спрос на «Лады» упал на три процента, а объемы сбыта «китайцев», напротив, демонстрируют резкий рост — на 43 и 88 процентов соответственно.

Автоновости,Geely,Lada,
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