Задержан нарушитель, в погоне за которым погиб инспектор ДПС

В Ростовской области полицейские задержали нарушителя ПДД, во время преследования которого в аварии погиб инспектор ДПС. Об этом сообщает областное ГУ МВД России.

Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону/VK Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону/VK

Водитель автомобиля, который сумел скрыться от ГИБДД в городе Морозовске, был задержан в поселке Тацинский. Им оказался 39-летний местный житель. В отношении нарушителя составили протоколы по четырем статьям КоАП РФ, в том числе за езду без ОСАГО и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.