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1 час назад

Полиция задержала нарушителя ПДД, в погоне за которым погиб инспектор ДПС

Газета.Ru

В Ростовской области полицейские задержали нарушителя ПДД, во время преследования которого в аварии погиб инспектор ДПС. Об этом сообщает областное ГУ МВД России.

Задержан нарушитель, в погоне за которым погиб инспектор ДПС
Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону/VKРостов Главный — новости Ростова-на-Дону/VK

Водитель автомобиля, который сумел скрыться от ГИБДД в городе Морозовске, был задержан в поселке Тацинский. Им оказался 39-летний местный житель. В отношении нарушителя составили протоколы по четырем статьям КоАП РФ, в том числе за езду без ОСАГО и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.

Инцидент произошел 5 февраля. Инспекторы заметили иномарку, которая ехала во встречном направлении по односторонней дороге, и потребовали остановиться. Водитель попытался скрыться, началась погоня. На улице Ленина автомобиль ДПС столкнулся с «КамАЗом», вылетел на обочину и врезался с опору ЛЭП. В результате аварии погиб 32-летний лейтенант полиции, его 33-летний напарник госпитализирован. Водителю иномарки тогда удалось скрыться.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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