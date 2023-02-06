Задержан нарушитель, в погоне за которым погиб инспектор ДПС

В Ростовской области полицейские задержали нарушителя ПДД, во время преследования которого в аварии погиб инспектор ДПС. Об этом сообщает областное ГУ МВД России.
Водитель автомобиля, который сумел скрыться от ГИБДД в городе Морозовске, был задержан в поселке Тацинский. Им оказался 39-летний местный житель. В отношении нарушителя составили протоколы по четырем статьям КоАП РФ, в том числе за езду без ОСАГО и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.
Инцидент произошел 5 февраля. Инспекторы заметили иномарку, которая ехала во встречном направлении по односторонней дороге, и потребовали остановиться. Водитель попытался скрыться, началась погоня. На улице Ленина автомобиль ДПС столкнулся с «КамАЗом», вылетел на обочину и врезался с опору ЛЭП. В результате аварии погиб 32-летний лейтенант полиции, его 33-летний напарник госпитализирован. Водителю иномарки тогда удалось скрыться.