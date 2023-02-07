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2 часа назад

АвтоВАЗ против "отверточной" сборки на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге

Российская Газетаиещё 1

В Санкт-Петербурге состоялось первое совещание Союза машиностроителей России, в котором приняли участие высокопоставленные чиновники Северной столицы и президент АвтоВАЗа Максим Соколов, назначенный также куратором Санкт-Петербургского регионального отделения СоюзМаша. На встрече были подтверждены планы по "реанимации" бывшего завода Nissan и следование курсу повышения локализации производства.

АвтоВАЗ против "отверточной" сборки на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

По единогласному мнению участников совещания, меры отраслевого государственного стимулирования должны быть направлены на производство и продажу высоколокализованных продуктов.

"В случае бюджетной поддержки так называемой "отвёрточной" сборки последствиями станут неэффективность инвестиций в НИОКР, утрата инженерных компетенций и деградация отечественного машиностроения", - сообщили на АвтоВАЗе по итогам рабочей встречи.

Не обошли вниманием перспективы развития автокомпонентной отрасли Санкт-Петербурга и области, которая после остановки заводов Toyota и Nissan оказались в кризисной ситуации. Их компетенции могут быть рассмотрены для обеспечения определённой номенклатурой изделий в проекты Группы АвтоВАЗ.

Максим Соколов подтвердил, что АвтоВАЗ начнёт выпуск автомобилей Lada на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге. Это случится во втором полугодии, запланированный объём - до 10 тысяч машин, корректировки могут приниматься в зависимости от динамики спроса на российском автомобильном рынке. В 2025-2027 годах объёмы могут вырасти до 50-70 тысяч авто в год.

Ранее президент АвтоВАЗа заявлял, что в Санкт-Петербурге освоят производство трёх новых моделей Lada, которые по цене будут дороже линейки, выпускаемой на заводе в Тольятти, - это исключит конкуренцию. На данный момент известно, что список моделей, готовящихся к сборке на "Ниссане", включает седаны и кроссоверы C- и D-класса.

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