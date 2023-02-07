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2 часа назад

Автомобили Peugeot попали под отзывную кампанию в России

Газета.Ruиещё 1

Французская компания Peugeot отзовет с российского рынка 21 автомобиль для ремонта. Об этом сообщает «Росстандарт».

Автомобили Peugeot попали под отзывную кампанию в России
Фото: PeugeotPeugeot

«Отзыву подлежит 21 автомобиль Peugeot 408, реализованный с декабря 2021 г. по июль 2022 г. Причина отзыва транспортных средств: некорректная установка передних противотуманных фар, что может вызывать неправильное направление их светового пучка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дилеры проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

Автоновости,Peugeot 408,Peugeot,Росстандарт,
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