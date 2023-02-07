Автомобили Peugeot попали под отзывную кампанию в России

Французская компания Peugeot отзовет с российского рынка 21 автомобиль для ремонта. Об этом сообщает «Росстандарт».

Фото: Peugeot Peugeot

«Отзыву подлежит 21 автомобиль Peugeot 408, реализованный с декабря 2021 г. по июль 2022 г. Причина отзыва транспортных средств: некорректная установка передних противотуманных фар, что может вызывать неправильное направление их светового пучка», — говорится в сообщении.