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50 минут назад

Минздраву РФ передали пять электромобилей «Москвич»

Елена Прошина

Правительство Москвы передало в управление Министерства здравоохранения России пять электромобилей «Москвич 3е». Соответствующее сообщение появилось на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Минздраву РФ передали пять электромобилей «Москвич»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Электрокары планируют передать в Российскую детскую клиническую больницу, НИКИ педиатрии имени Вельтищева, НМИЦ здоровья детей, НМИЦ детской гаметологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева и Нового федерального детского реабилитационного центра в Подольске.

По словам заммэра Москвы в Правительстве города Максима Ликсутова, сотрудники учреждений, которые получат «Москвичи 3е», будут использовать их в ежедневных поездках с целью перевозки работников и лекарств. Также для бесперебойной работы электромобилей на территории больниц установят зарядные станции, отметил он.

Напомним, что «Москвич 3е» является городским компактным кроссовером. Он имеет блок аккумуляторов на 65,7 киловатт-час, мощностью в 68 лошадиных сил и запас хода в 410 километров.

Автоновости,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Минздрав РФ,Правительство Москвы,
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