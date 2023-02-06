Минздраву РФ передали пять электромобилей «Москвич»

Правительство Москвы передало в управление Министерства здравоохранения России пять электромобилей «Москвич 3е». Соответствующее сообщение появилось на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Электрокары планируют передать в Российскую детскую клиническую больницу, НИКИ педиатрии имени Вельтищева, НМИЦ здоровья детей, НМИЦ детской гаметологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева и Нового федерального детского реабилитационного центра в Подольске.
По словам заммэра Москвы в Правительстве города Максима Ликсутова, сотрудники учреждений, которые получат «Москвичи 3е», будут использовать их в ежедневных поездках с целью перевозки работников и лекарств. Также для бесперебойной работы электромобилей на территории больниц установят зарядные станции, отметил он.
Напомним, что «Москвич 3е» является городским компактным кроссовером. Он имеет блок аккумуляторов на 65,7 киловатт-час, мощностью в 68 лошадиных сил и запас хода в 410 километров.