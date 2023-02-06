Минздраву РФ передали пять электромобилей «Москвич»

Электрокары планируют передать в Российскую детскую клиническую больницу, НИКИ педиатрии имени Вельтищева, НМИЦ здоровья детей, НМИЦ детской гаметологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева и Нового федерального детского реабилитационного центра в Подольске.

По словам заммэра Москвы в Правительстве города Максима Ликсутова, сотрудники учреждений, которые получат «Москвичи 3е», будут использовать их в ежедневных поездках с целью перевозки работников и лекарств. Также для бесперебойной работы электромобилей на территории больниц установят зарядные станции, отметил он.