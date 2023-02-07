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3 часа назад

В автосалонах Москвы появился электрический «Москвич»

Елена Прошина

Автомобильные дилеры Москвы приступили к продаже электрической версии «Москвича», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автосалона «Рольф».

Машина доступна в нескольких вариантах по цене от 3,2 до 3,5 млн рублей. Дилер отмечает, что интерес к «Москвичу» повышенный. Покупатели просят провести пробную поездку.

Электрические «Москвичи» также доступны на сайтах «Авилона» по стоимости около 3,5 млн рублей, на сайте дилерского центра «Кунцево» - по аналогичной стоимости.

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Производство отечественных кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» было налажено на московском предприятии. Как ожидается, в феврале текущего года дилерская сеть этого автомобиля будет насчитывать 52 центра в 23 городах страны. Всего в 2023 году завод планирует выпустить 50 тысяч машин.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что долю отечественных автомобилей на внутреннем рынке планируется увеличить с 40% до 80%. Это должно произойти к 2030 году. Об этом говорится в стратегии развития автомобильной промышленности России, которая рассчитана до 2035 года.

Автоновости,Видео,Денис Мантуров,Авилон,
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