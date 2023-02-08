Объявлены российские цены на Haval Dargo

Компания Haval начала в России продажи самой внедорожной модификации модели Dargo — Dargo X. Такой автомобиль отличается особым декором экстерьера и расширенными возможностями при езде по бездорожью, включая восемь режимов движения и блокировку заднего дифференциала. Полноприводная машина доступна дилеров с безальтернативной силовой установкой, но в двух комплектациях — Elite и Premium. Минимальная стоимость новинки составляет 3 269 000 рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Внешне Haval Dargo X отличается чёрной радиаторной решеткой, темными корпусами зеркалами заднего вида, пластиковым обвесом, а также заклепкам на колесных арках и переднем бампере. Для внедорожника доступно четыре варианта окраса кузова, включая белый, серый, оранжевый и черный.

С учетом езды по пересеченной местности Dargo X получил восемь режимов движения, включая «грязь», «песок», «трава/гравий» и «ухабы». Кроме того, внедорожник оборудован блокировкой заднего дифференциала, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье и особым режим вождения, отключающим все ассистенты, кроме АБС.

Под капотом автомобиля находится двухлитровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 192 лошадиные силы. Агрегат работает вместе с роботизированной трансмиссией. У российских дилеров стоимость Haval Dargo X в исполнении Elite начинается от 3 269 000 рублей. За версию Premium придется заплатить минимум 3 469 000 рублей. В последнем случае машина получит панорамную крышу, беспроводную зарядку интерьера, вентиляцию передних кресел и обогрев задних, аудиосистему с 10 динамиками.