Китайский конкурент Tesla Model 3 появился в РФ

Один из дилеров привез в Россию BYD Seal - электрический седан, который многие называют конкурентом Tesla Model 3. Как выяснила "Российская газета", за модель 2022 года выпуска в максимальной комплектации просят 4 999 999 рублей. Однако продавец отмечает, что точная стоимость машины будет названа покупателю в день заключения договора - в соответствии с текущим курсом валют.
BYD Seal ("Тюлень") построен на модульной платформе третьего поколения (e3.0), подразумевающей интегрированную в силовую структуру кузова тяговую батарею.
У автомобиля независимые подвески обеих осей с пассивными амортизаторами и поперечными стабилизаторами: спереди - система на двойных поперечных рычагах, сзади - многорычажная архитектура. Габаритная длина седана - 4800 мм, ширина - 1875 мм, высота - 1460 мм, колесная база - 2920 мм.
Внутри - мульти-руль с рельефным трехспицевым ободом, "виртуальная приборка" и 15,6-дюймовый "планшет" информационно-развлекательного комплекса, в котором заключено управление большинством второстепенных функций.
В объявлении указывается, что в Россию привезли полноприводные версии модели, а потому у этих седанов двигатели мощностью 218 л.с. на передней оси и 313 л.с. на задней, совокупная отдача - 530 л.с. Такой BYD Seal может проехать 650 км на одной зарядке и разогнаться до "сотни" за 3,8 с.