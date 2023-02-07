Toyota Motor высказалась о поставках деталей в Россию

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor не осуществляет официальных поставок деталей и узлов в Россию, однако не подпадающие под санкции комплектующие могут завозиться дилерами в РФ и использоваться для обслуживания автомобилей. Об этом заявил ТАСС во вторник представитель пресс-службы концерна.

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"Наша компания не возобновляла поставки деталей в России, это не соответствует действительности, - сказал он. - Однако в России осуществляется в пределах возможного обслуживание [автомобилей Toyota] с использованием деталей, которые можно получить там без нарушения санкций".

20 января "Известия" сообщили со ссылкой на письмо компании партнерам, подписанное управляющим генеральным менеджером департамента поставки запасных частей и складских операций Toyota Motor Андреем Щербаковым, что концерн в конце 2022 года возобновил поставки в Россию запчастей, на которые не распространяются санкции. При этом российская дочка Toyota Motor разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, попавших под ограничения.

В сентябре 2022 года Toyota Motor объявила о решении полностью закрыть свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге. Завод компании был рассчитан на производство 100 тыс. машин в год.