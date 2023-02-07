В Иране началось производство новых версий седана IKCO Tara

Иранский автопроизводитель Iran Khodro начал выпуск двух новых версий седана IKCO Tara. Об этом сообщает Charkhan.com. Версии называются V3 и V4.

Отмечается, что версия Tara V3 получила новые задние фонари, антенну в виде плавника и люк. У автомобиля Tara V4 появились новые сиденья и центральная консоль, иные кнопки управления стеклоподъемниками, а также ниша для смартфона.