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2 часа назад

В Иране началось производство новых версий седана IKCO Tara

Газета.Ru

Иранский автопроизводитель Iran Khodro начал выпуск двух новых версий седана IKCO Tara. Об этом сообщает Charkhan.com. Версии называются V3 и V4.

В Иране началось производство новых версий седана IKCO Tara
Фото: presstv.irpresstv.ir

Отмечается, что версия Tara V3 получила новые задние фонари, антенну в виде плавника и люк. У автомобиля Tara V4 появились новые сиденья и центральная консоль, иные кнопки управления стеклоподъемниками, а также ниша для смартфона.

Обе версии оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. Коробок передач две: пятиступенчатая механическая и шестиступенчатый «автомат».

Автоновости,Iran Khodro,
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