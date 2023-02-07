СМИ: бывший куратор автопрома в Минпромторге перейдет в «Автотор»

Газета «Коммерсант» сообщает о переходе бывшего директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дениса Пака в калининградский автомобильный холдинг «Автотор».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Информации о том, какую именно должность будет занимать он, нет. При этом, как отмечается, переход практически уже согласовали.

По словам одного и источников издания, должность он будет занимать не ниже вице-президента. Также появилась информация о том, что Пак был приглашен основателем холдинга Владимиром Щербаковым.

Напомним, что Пак являлся главой своего департамента около 5 лет. Ушел с поста он осенью прошлого года.

Автохолдинг «Автотор» известен тем, что первым в стране приступил к выпуску машин зарубежных марок. Компанию основали в 1994 в Калининграде.