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52 минуты назад

"АвтоВАЗ" планирует собрать на бывшем заводе Nissan 10 тыс. машин в 2023 году

Газета.Ruиещё 3

«АвтоВАЗ» планирует во втором полугодии 2023 года наладить выпуск автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге и готовится выпустить там до 10 тыс. машин до конца года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

"АвтоВАЗ" в 2023 году планирует собрать на бывшем заводе Nissan 10 тыс. машин
Фото: LadaLada

«Объем выпуска 2023 года может составить до 10 тыс. штук, в зависимости от динамики спроса на российском автомобильном рынке. В 2025–2027 годах выпуск новых автомобилей LADA в Санкт-Петербурге может составить до 50-70 тыс. в год при наличии позитивного тренда на рынке», — отмечается в сообщении компании.

Автоновости,Nissan,Lada,Автоваз,
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