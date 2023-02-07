"АвтоВАЗ" в 2023 году планирует собрать на бывшем заводе Nissan 10 тыс. машин

«Объем выпуска 2023 года может составить до 10 тыс. штук, в зависимости от динамики спроса на российском автомобильном рынке. В 2025–2027 годах выпуск новых автомобилей LADA в Санкт-Петербурге может составить до 50-70 тыс. в год при наличии позитивного тренда на рынке», — отмечается в сообщении компании.