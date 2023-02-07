Honda приостанавливает прием заказов на Civic Type R

Японский автопроизводитель официально объявил на своем веб-сайте, что прекращает принимать заказы на Civic Type R. В задержке производства компания обвинила продолжающуюся нехватку полупроводников. Вместо того, чтобы принимать больше заказов, автопроизводитель решил сосредоточиться на доставке автомобилей вместо уже полученных. Официально пауза может продлиться более года, если ситуация в чипостроительной отрасли не улучшится. Стандартная модель Civic также находится в Японии в течение года, но Honda все еще принимает новые заказы.
В подробном комментарии компания упомянула логистические трудности и вызванный Covid общеотраслевой дефицит микрочипов. Он никогда не давал даже намека на то, когда Type R может снова стать доступным, говоря, что это зависит от будущих событий.
Carscoops отмечает, что хот-хэтч стал невероятно популярным в ряде стран после своего дебюта: например, весь годовой тираж, запланированный для Австралии, был распродан за один день. Еще больше усложняет ситуацию тот факт, что международная версия Civic Type R производится в одном месте по всему миру — на заводе Saitama в Японии. На внутреннем рынке пятидверный автомобиль стоит чуть менее пяти миллионов иен (примерно 39 000 долларов США).