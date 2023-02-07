Omoda вывела на тесты электрический кроссовер, который ждут в России

Ранее в российском офисе Chery намекнули на скорое появление на рынке электрического кроссовера Omoda. А на днях новинку заметили во время испытаний в Китае – уже во второй раз. Китайским шпионам удалось запечатлеть батарейный Omoda C5 EV, который, судя по его внешнему виду, еще далек от серийного: можно заметить, что у тестового прототипа не подогнаны элементы кузова, в частности, капот и крышка зарядного порта спереди.

Фото: Omoda 5 EV© Соцсети КНР Omoda 5 EV© Соцсети КНР

По всей видимости, Chery пытается скрыть факт разработки электрической Omoda – судя по имитации патрубков выхлопной системы, прототип замаскировали под автомобиль с ДВС. И если бы не тяговый аккумулятор под днищем и порт для зарядки на месте радиаторной решетки, электрокар действительно можно было бы принять за обычный топливный C5. Портал «Китайские автомобили» также обратил внимание на то, что электрический кроссовер тестируют на «тележке» с независимой задней подвеской, а не с балкой, как у модификации с 1,5-литровым двигателем.

Соцсети КНР /Omoda 5 EV

Соцсети КНР /Omoda 5 EV

Соцсети КНР /Omoda 5 EV

Фотошпионам удалось заглянуть и в салон. Интерьер оформлен так же, как и у Omoda C5, которая уже продается в России. Более того, у электрического прототипа стандартный рычаг переключения передач, что говорит о том, что салон пока не завершен. Судя по объему предстоящих работ, премьеру электрокара вряд ли стоит ждать раньше второй половины нынешнего года.

Соцсети КНР /Omoda 5 EV

По неофициальным данным, Omoda C5 EV будет проезжать на одной зарядке минимум 500 километров. Подробностей о силовой установке пока нет.