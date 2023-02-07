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Российские страховщики начали проверять новые справочники запчастей

На сайте Российского союза автостраховщиков начата публичная проверка новых справочников о стоимости запасных частей средней стоимости материалов и нормо-часа работ. Они должны использоваться при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Российские страховщики начали проверять новые справочники запчастей
© 0Российская Газета

Он напомнил, что действующие сейчас справочники вступили в силу 19 декабря 2022 года.

"Как известно, уход с рынка части автопроизводителей привел к дефициту ряда автозапчастей таких производителей на российском рынке. Частота обновления справочников позволяет поддерживать в них актуальные цены на запчасти, изменчивость которых существенно выросла в связи с непростой ситуацией на рынке автозапчастей", - пояснил Евгений Уфимцев.

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