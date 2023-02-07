Российские страховщики начали проверять новые справочники запчастей

"Как известно, уход с рынка части автопроизводителей привел к дефициту ряда автозапчастей таких производителей на российском рынке. Частота обновления справочников позволяет поддерживать в них актуальные цены на запчасти, изменчивость которых существенно выросла в связи с непростой ситуацией на рынке автозапчастей", - пояснил Евгений Уфимцев.