Российские страховщики начали проверять новые справочники запчастей
На сайте Российского союза автостраховщиков начата публичная проверка новых справочников о стоимости запасных частей средней стоимости материалов и нормо-часа работ. Они должны использоваться при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.
Он напомнил, что действующие сейчас справочники вступили в силу 19 декабря 2022 года.
"Как известно, уход с рынка части автопроизводителей привел к дефициту ряда автозапчастей таких производителей на российском рынке. Частота обновления справочников позволяет поддерживать в них актуальные цены на запчасти, изменчивость которых существенно выросла в связи с непростой ситуацией на рынке автозапчастей", - пояснил Евгений Уфимцев.