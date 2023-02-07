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2 часа назад

В Toyota ответили на вопрос о поставках деталей в Россию

Лера Букина

Официальные поставки деталей бренда Toyota в Россию прекращены, однако дилеры могут завозить на территорию страны комплектующие, которые не попали в санкционный список. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы японской автомобилестроительной корпорации Toyota Motor.

Эта продукция может использоваться для того, чтобы обслуживать автомобили, добавил собеседник агентства.

В России появится еще один автомобильный бренд из Китая

О том, что концерн принял решение возобновить поставки в Россию запчастей, на которые не распространяются санкции, сообщили 20 января «Известия». Издание сослалось на письмо корпорации партнерам. Вместе с тем отмечалось, что российская структура Toyota Motor предоставила своим дилерам разрешение на ввоз попавших под санкции запчастей через схему параллельного импорта.

В Toyota опровергли данную информацию.

Осенью прошлого года корпорация сообщила о закрытии своего сборочного предприятия, которое расположено в Санкт-Петербурге. На заводе могли производить 100 тыс. машин в год.

Ранее пресс-служба Toyota Motor сообщила, что концерн стал лидером по продажам автомобилей третий год подряд. По итогам прошлого года компании вместе с дочерними структурами удалось реализовать в мире 10,48 млн автомобилей.

Аналитики обратили внимание на то, что этот показатель на 0,1% ниже уровня предыдущего года.

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