VinFast откладывает поставки автомобилей в США и сокращает штат

Вьетнамская компания VinFast вынуждена сократить количество сотрудников в США и отложить первые поставки автомобилей на американский рынок, сообщает Automotive News. В рамках реструктуризации будут уволены 150 человек, которые занимались продажами и клиентской поддержкой, а американское представительство объединят с канадским. Что же касается машин, то их отгрузят клиентам до конца февраля – на два месяца позже намеченного срока.

Фото: VinFast VinFast

Изначально предполагалось, что первая партия из 999 экземпляров VinFast VF8 приедет в США в декабре 2022 года, но сроки поставки сдвинулись на вторую половину февраля 2023-го. Причиной стала задержка машин в порту на западном побережье страны.

Несмотря на все трудности и реструктуризацию, VinFast не отказывается от амбициозных планов на Северную Америку. Автопроизводитель намерен построить в штате Северная Каролина завод по выпуску электрокаров – инвестиции в проект оцениваются в два миллиарда долларов. Стройка начнется в 2023 году, а завершится во второй половине 2024-го. На первом этапе предприятие будет выпускать до 150 тысяч машин в год, что, по подсчетам аналитиков, создаст от 7,5 тысячи до 13 тысяч рабочих мест. Там наладят производство VF8 и VF9.

VF8, который пока будут поставлять из Вьетнама, представляет собой среднеразмерный кроссовер с электрической установкой мощностью 402 лошадиные силы. Запас хода по европейскому циклу WLTP превышает 500 километров. В США эта модель стоит 41 тысячу долларов (2,9 миллиона рублей). VF9 – более крупный SUV с семиместным салоном с аналогичной установкой, который проезжает на одном заряде батареи 680 километров. Цены на него начинаются от 56 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей).