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1 час назад

Концерн Saic представил один из самых аэродинамичных автомобилей Китая

Газета.Ru

Китайская компания Feifan Auto представила электрический седан F7, сообщает издание CarNewsChina.com.

Saic представил одну из самых аэродинамичных автомашин КНР
Фото: Autohome.com.cnAutohome.com.cn

Отмечается, что Feifan F7 является одним из самых обтекаемых китайских автомобилей: коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) равен 0,206. У машины безрамочные двери с электроприводом, стеклянная крыша площадью почти два квадратных метра, а также три жидкокристаллических экрана на передней панели, расположенные под одним стеклом. Длина машины составляет 5000 мм, ширина - 1953 мм, высота - 1494 мм. Колесная база — 3000 мм.

Базовая версия Feifan F7 оснащается одним электромотором на задней оси мощностью 340 л.с.. Полноприводный вариант дополнительно оборудован передним двигателем мощностью 204 л.с. Суммарная отдача установки — 544 л.с. Обе версии имеют тяговый аккумулятор емкостью 90 кВт ч, паспортная дальность хода — 666 и 600 км. соответственно. Цены на модель в Китае начинаются от 280 тыс. юаней (2,9 млн руб.).

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