Saic представил одну из самых аэродинамичных автомашин КНР

Отмечается, что Feifan F7 является одним из самых обтекаемых китайских автомобилей: коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) равен 0,206. У машины безрамочные двери с электроприводом, стеклянная крыша площадью почти два квадратных метра, а также три жидкокристаллических экрана на передней панели, расположенные под одним стеклом. Длина машины составляет 5000 мм, ширина - 1953 мм, высота - 1494 мм. Колесная база — 3000 мм.