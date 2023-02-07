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1 час назад

Российских водителей начали штрафовать за проезд на «желтый»

Motor.ru

По правилам дорожного движения желтый сигнал светофора запрещает движение транспортных средств. Для водителей предусмотрено такое же наказание, как и за проезд на красный. Однако в правилах существуют некоторые поправки. К примеру, если водитель не может остановить свой автомобиль без экстренного торможения, ему разрешён проезд на желтый свет. В последнее время российские суды все чаще становятся на сторону обвинения. Причём для доказательства вины используют записи с камер видеонаблюдения.

Накануне Мосгорсуд признал виновником аварии автомобилиста, который спровоцировал ДТП после того, как выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. В другом случае кассационый суд так же встал на сторону обвинения. Причём при рассмотрении дела судья воспользовался видеозаписями с дорожных камер. После просмотра суд постановил, что в водителя была возможность остановиться перед выездом на перекрёсток.

По данным специалистов, в некоторых регионах уже работают камеры, контролирующие проезд на желтый сигнал. Вместе с тем, подобные ситуации чаще всего могут происходить в зимний период, когда асфальт покрывается снегом и льдом, под которыми не видно дорожной разметки. Несмотря на неоднозначную трактовку, за повторный проезд на желтый предусмотрено лишение прав.

В середине января стало известно, что дорожные камеры стали штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО. Первые «письма счастья» придут нарушителям уже в этом году.

Автоновости,Видео,Мосгорсуд,
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