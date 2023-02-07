Рамный внедорожник Tank 700 дебютирует в апреле

Рамный внедорожник Tank 700 дебютирует в Китае в апреле 2023 года. Об этом сообщает CarsNewsChina. По данным издания, серийная машина практически не отличается от концепта, представленного двумя годами ранее.

Фото: carnewschina.com carnewschina.com

Tank 700 построен на платформе модели с индексом 500. Машина получила решетку радиатора с горизонтальными ламелями, пластиковые накладки на кузов. Опционально автомобиль можно будет оснастить лебедкой и 22-дюймовыми колесными дисками.