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14 минут назад

Автобренд Tank представит рамный внедорожник 700 в апреле 2023 года

Газета.Ru

Рамный внедорожник Tank 700 дебютирует в Китае в апреле 2023 года. Об этом сообщает CarsNewsChina. По данным издания, серийная машина практически не отличается от концепта, представленного двумя годами ранее.

Рамный внедорожник Tank 700 дебютирует в апреле
Фото: carnewschina.comcarnewschina.com

Tank 700 построен на платформе модели с индексом 500. Машина получила решетку радиатора с горизонтальными ламелями, пластиковые накладки на кузов. Опционально автомобиль можно будет оснастить лебедкой и 22-дюймовыми колесными дисками.

В Китае модель Tank 700 предложат с трехлитровым бензиновым мотором, который работает вместе с 48-вольтовым стартером-генератором и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность двигателя составляет 360 л.с. Стоимость автомобиля пока не сообщается.

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