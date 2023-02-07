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43 минуты назад

Bugatti показала очки стоимостью дороже новой Lada Granta

Никита Бородкин

Bugatti показала эксклюзивные очки из серии Collection One. Как сообщает журнал auto.ru, их стоимость составит от 1,3 до 15 тысяч долларов (от 100 тысяч до 1 млн рублей). Авторы журнала отмечают, что цена очков превышает стоимость упрощенной версии Lada Granta (от 658,3 тыс. рублей).

Bugatti показала очки стоимостью дороже новой Lada Granta
Фото: Bugatti Bugatti

В коллекции будет девять различных дизайнов очков, что и объясняет столь ощутимый разброс цен. Все модели разработаны известным модельером Ларри Сэндсом, который за свою карьеру создал очки для множества модных домов.

Тираж очков будет очень маленьким — лишь 37 пар. Их создадут в Японии с использованием золота, серебра, палладия, карбона и дерева макассар. Кроме того, при их изготовлении применят ряд технологий, которые ранее не использовались в создании очков.

Отметим, что Bugatti, кроме своих легендарных автомобилей, выпускает множество различных аксессуаров. Последний из них — сейфы для ценных вещей, которые были разработаны совместно с немецкой компанией Buben&Zorweg. В основу дизайна лег внешний вид суперкаров производителя.

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