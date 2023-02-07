Прекращен выпуск самой дешевой комплектации Lada Granta Cross

«АвтоВАЗ» сократил гамму комплектаций универсала Lada Granta Cross, исключив из нее самую простую и дешевую версию Classic'22. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Отмечается, что теперь базовой версией Lada Granta Cross стала Classic'22 Advance. В комплектацию входят две подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев передних сидений и аудиосистема с Bluetooth и Handsfree. Стоимость такой версии составляет 818 900 руб.