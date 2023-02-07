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"АвтоВАЗ" прекратил выпуск самой дешевой комплектации модели Lada Granta Cross

«АвтоВАЗ» сократил гамму комплектаций универсала Lada Granta Cross, исключив из нее самую простую и дешевую версию Classic'22. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Прекращен выпуск самой дешевой комплектации Lada Granta Cross
© Lada

Отмечается, что теперь базовой версией Lada Granta Cross стала Classic'22 Advance. В комплектацию входят две подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев передних сидений и аудиосистема с Bluetooth и Handsfree. Стоимость такой версии составляет 818 900 руб.

Lada Granta Cross оснащается 90-сильным восьмиклапанным мотором объемом 1,6 л., который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

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