Прекращен выпуск самой дешевой комплектации Lada Granta Cross

"АвтоВАЗ" прекратил выпуск самой дешевой комплектации модели Lada Granta Cross
«АвтоВАЗ» сократил гамму комплектаций универсала Lada Granta Cross, исключив из нее самую простую и дешевую версию Classic'22. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».
Отмечается, что теперь базовой версией Lada Granta Cross стала Classic'22 Advance. В комплектацию входят две подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев передних сидений и аудиосистема с Bluetooth и Handsfree. Стоимость такой версии составляет 818 900 руб.
Lada Granta Cross оснащается 90-сильным восьмиклапанным мотором объемом 1,6 л., который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.