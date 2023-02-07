Гендиректор Citroen рассказал о «мире после внедорожников»

Винсент Коби считает, что стимулы для крупногабаритных электромобилей будут постепенно снижаться.

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После сообщения Auto Express о том, что распространение электромобилей постепенно положит конец внедорожникам традиционной формы, генеральный директор Citroën Винсент Кобе рассказал Autocar о том, что может произойти в «мире после внедорожников».

Он считает, что у автопроизводителей не будет другого пути, кроме как разрабатывать автомобили с более низкой линией крыши и скользкими кузовами для повышения эффективности. В идеале снижение веса также помогло бы увеличить запас хода электромобиля, но это легче сказать, чем сделать.

Высшее руководство Citroën прогнозирует, что регулирующие органы также затормозят бум внедорожников, ограничив стимулы только для электромобилей, вес которых ниже определенного порога. Следовательно, Коби считает, что производителям автомобилей рано или поздно придется разрабатывать электромобили меньшего размера. Производство внедорожников с алюминиевым кузовом для массовых рынков невозможно из-за непомерно высокой стоимости, поэтому в электрическую эру нужны более компактные автомобили с более гладкими формами.

Концепт Oli, представленный в прошлом году, может стать решением. Он был разработан с целевым весом всего 1000 кг и приличной дальностью 400 км от аккумуляторной батареи мощностью 40 кВтч. Он оказал незначительное воздействие на окружающую среду, поскольку в значительной степени полагался на переработанные материалы. Например, крыша, кузов грузовика и капот были сделаны из переработанного гофрированного картона, зажатого между панелями из стекловолокна.