Россияне расхотели покупать электромобили

В России зафиксировано снижение числа граждан, которые хотят стать обладателями электромобиля. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob», передает «Говорит Москва.

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Доля россиян, которые планируют вложиться в электромобиль, оценивается в 18%. Сделать выбор в пользу такой машины, отказавшись от своего автомобиля, не готовы 7 из 10 опрошенных. Результаты исследования свидетельствуют об увеличении их числа. В 2021 году их доля составляла 64%.

Респонденты объяснили свой ответ тем, что в России пока не слишком сильно развита соответствующая инфраструктура. О приобретении автомобиля с электродвигателем чаще задумываются мужчины - их доля составляет 20%, а доля женщин - 12%. Участниками опроса стали 1600 автовладельцев из всех округов РФ.

Ранее пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина сообщила, что правительство Москвы передало в управление Министерства здравоохранения России пять электромобилей «Москвич 3е».