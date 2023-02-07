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2 часа назад

Россияне расхотели покупать электромобили

Лера Букина

В России зафиксировано снижение числа граждан, которые хотят стать обладателями электромобиля. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob», передает «Говорит Москва.

Россияне расхотели покупать электромобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доля россиян, которые планируют вложиться в электромобиль, оценивается в 18%. Сделать выбор в пользу такой машины, отказавшись от своего автомобиля, не готовы 7 из 10 опрошенных. Результаты исследования свидетельствуют об увеличении их числа. В 2021 году их доля составляла 64%.

Респонденты объяснили свой ответ тем, что в России пока не слишком сильно развита соответствующая инфраструктура. О приобретении автомобиля с электродвигателем чаще задумываются мужчины - их доля составляет 20%, а доля женщин - 12%. Участниками опроса стали 1600 автовладельцев из всех округов РФ.

Ранее пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина сообщила, что правительство Москвы передало в управление Министерства здравоохранения России пять электромобилей «Москвич 3е».

Электрокары передадут в Российскую детскую клиническую больницу, НИКИ педиатрии имени Вельтищева, НМИЦ здоровья детей, НМИЦ детской гаметологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева и Нового федерального детского реабилитационного центра в Подольске.

Автоновости,Сергей Собянин,Минздрав РФ,Правительство Москвы,
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