Назван срок выхода на рынок Mitsubishi Pajero Sport новой генерации

Компания Mitsubishi Motors включила в свои планы выпуск внедорожника Mitsubishi Pajero Sport новой генерации. Японский производитель намерен вывести данную модель на рынок в 2025 году, она проектируется совместно с пикапом Nissan Navara.
Дебют представителя внедорожного сегмента следующего поколения Pajero Sport состоится в конце 2024 года. Согласно имеющейся информации, вначале выпустят пикап Mitsubishi L200, который в ряде стран продаётся под названием Тriton. Речь идёт о модели новой генерации.
В настоящее время Pajero Sport проходит дорожные и иные испытания. Две модели – Nissan Navara и Mitsubishi в названной версии объединяет общая платформа. Немаловажным моментом является решение дизайнеров обеих компаний придать кузовам данных машин схожий дизайн.
Существует вероятность, что большая часть секретов о новом Pajero в модификации Sport станет известна к окончанию текущего года, а возможно, в начале 2024 года. Работа двух инженерных групп компаний Mitsubishi и Nissan тесно взаимосвязана.
Необходимо учитывать вероятность утечки информации. Несмотря на взаимовыгодную кооперацию японских автомобилестроителей в плане создания двух моделей на общей «тележке», у Mitsubishi Motors и Nissan Motor Corporation имеются свои коммерческие и производственные интересы. Автомобили обоих брендов конкурируют друг с другом на европейском, американском и других рынках.
Автомобили Triton и Pajero Sport вместе со сменой генерации станут гибридами. Инженеры предложили сделать силовой агрегат в виде подключаемого гибрида.
Автомобили компании Мitsubishi, необходимые детали и быстроизнашивающиеся элементы официально в РФ не поставляются с весны прошедшего года, существуют определённые проблемы с логистикой. Единственным приемлемым вариантом является параллельный импорт, который небезуспешно используют российские дилеры.
В данном направлении работают и частные продавцы. Они совместными усилиями решают проблемы поставок в Россию новейших японских, европейских и американских автомобилей.
Например, некоторые дилерские центры договариваются о ввозе в РФ кроссоверов модели Mitsubishi Outlander четвёртой генерации из Объединённых Арабских Эмиратов. Стоимость японского кроссовера актуальной генерации по состоянию на декабрь 2022 года в базовой комплектации составляла 4 млн рублей.