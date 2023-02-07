Землетрясение в Турции привело к огромным пробкам

Огромные пробки собрались на дорогах Турции после землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованным кадрам, движение по трассам замедлено — в заторах стоят как легковые автомобили, так и большегрузы.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. По последним подсчетам, подземные толчки разрушили почти 6 тысяч зданий. По словам вице-президента Турции Фуата Октая, число жертв на данный момент составляет 3 432 человека, 21 103 получили ранения.

В наиболее пострадавшие города страны — Хатай, Адыяман и Кахраманмараш — запрещен въезд гражданских автомобилей на двое суток. По словам Октая, в ближайшие 48 часов въезжать и выезжать из городов может лишь техника, принадлежащая экстренным службам, а также транспортные средства, которые доставляют необходимые грузы.