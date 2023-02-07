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1 час назад

«АвтоВАЗ» купил завод Nissan в Санкт-Петербурге за €1

Лера Букина

«АвтоВАЗ» проинформировал о закрытии сделки по приобретении у «НАМИ» 99% бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге за €1. Заявление размещено на сайте предприятия.

Также в сообщении говорится о сохранении в течение шести лет опциона по обратному выкупу этих активов японским автоконцерном.

Соглашение было подписано между президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым и генеральным директором «НАМИ» Федором Назаровым. Перед этим сделку одобрило правительство РФ.

"АвтоВАЗ" планирует собрать на бывшем заводе Nissan 10 тыс. машин в 2023 году

Пресс-служба производителя привела слова Соколова. Он заявил, что во втором полугодии 2023 года компания возобновит производство автомобилей на бывшем заводе Nissan. Речь идет о новых моделях под брендом Lada в сегментах С и D. Объем выпуска в текущем году может достигнуть 10 тыс. штук.

Ранее «Российская газета», ссылаясь на представителей дилерского центра «Lada Прагматика» и других автосалонов, сообщила, что у дилеров «АвтоВАЗа» начинают заканчиваться запасы новых универсалов Lada Largus. В наличии, как отмечалось в публикации, остается небольшое количество данных машин.

Также стало известно, что по итогам января 2023 года официальные дилеры Lada в России реализовали 17 468 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда.

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