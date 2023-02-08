Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
3 часа назад

В Республику Беларусь привезли Geely Okavango

Motor.ruиещё 3

На таможне в Жодино были замечены кроссоверы Geely Okavango – это экспортное название модели Haoyue, которая прежде ни в Беларуси, ни в России не продавалась. Информации о появлении Okavango на нашем рынке нет, зато известно, что в РБ планируется привезти до 200 таких автомобилей. «Российская газета» сообщает, что все машины, поставленные в соседнюю страну, будут в единственной комплектации и с безальтернативным турбомотором объемом 1,8 литра мощностью 184 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента.

В Белоруссию привезли Geely Okavango
Фото: GeelyGeely

Еще раньше о скором начале продаж Geely Okavango в Беларуси рассказало местное издание av.by. Тогда заместитель директора по маркетингу и продажам Geely в РБ подтвердил, что эта модель действительно поступит к дилерам, и уточнил, что все автомобили будут в комплектации GF. «Поставки Okavango связаны с изучением спроса в данном сегменте», – добавил собеседник издания.

Geely Okavango
Geely Okavango
Geely Okavango

Okavango выступает в том же классе, что и Toyota Highlander, и доступен в трехрядной версии с посадочной формулой 2+3+2. В Китае цены на кроссовер варьируются в диапазоне от 103 600 до 139 600 юаней (примерно 1-1,47 миллиона рублей), однако сколько за нее будут просить белорусские дилеры, пока неизвестно. Нет и информации об упомянутой комплектации GF.

Из статьи местного издания следует, что все ввезенные в РБ автомобили предназначены для продаж на внутреннем рынке.

В России Haoyue/Okavango не представлен, зато Geely готовит для нашего рынка другой крупный кроссовер — модель Monjaro. По словам дилеров, они ожидают Geely Monjaro в марте либо апреле.

Автоновости,Кроссовер,Toyota Highlander,Geely,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители