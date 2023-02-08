В Белоруссию привезли Geely Okavango

На таможне в Жодино были замечены кроссоверы Geely Okavango – это экспортное название модели Haoyue, которая прежде ни в Беларуси, ни в России не продавалась. Информации о появлении Okavango на нашем рынке нет, зато известно, что в РБ планируется привезти до 200 таких автомобилей. «Российская газета» сообщает, что все машины, поставленные в соседнюю страну, будут в единственной комплектации и с безальтернативным турбомотором объемом 1,8 литра мощностью 184 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента.

Фото: Geely Geely

Еще раньше о скором начале продаж Geely Okavango в Беларуси рассказало местное издание av.by. Тогда заместитель директора по маркетингу и продажам Geely в РБ подтвердил, что эта модель действительно поступит к дилерам, и уточнил, что все автомобили будут в комплектации GF. «Поставки Okavango связаны с изучением спроса в данном сегменте», – добавил собеседник издания.

Geely Okavango

Geely Okavango

Geely Okavango

Okavango выступает в том же классе, что и Toyota Highlander, и доступен в трехрядной версии с посадочной формулой 2+3+2. В Китае цены на кроссовер варьируются в диапазоне от 103 600 до 139 600 юаней (примерно 1-1,47 миллиона рублей), однако сколько за нее будут просить белорусские дилеры, пока неизвестно. Нет и информации об упомянутой комплектации GF.

Из статьи местного издания следует, что все ввезенные в РБ автомобили предназначены для продаж на внутреннем рынке.