На рынок выходит один из самых дешёвых гибридных кроссоверов

Молодая китайская компания SWM Motors, производящая недорогие кроссоверы и кроссвэны, запустила в продажу свою первую гибридную модель — Big Tiger EDi.

Фото: SWM SWM

Оригинальная компания SWM происходит родом из Италии, в период с 1971 по 1984 год она занималась выпуском мотоциклов. В 2014 году марку SWM купила китайская Shineray Group и в рамках совместного предприятия с Brilliance в 2016 году запустила SWM в Китае как автомобильный бренд. В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 компания Brilliance пережила банкротство, но оно не затронуло дочерние предприятия — они после долгого периода реструктуризации в прошлом году отошли Dongfang Xinyuan Group, ей же сегодня принадлежит и SWM Motors.

SWM

Пик продаж автомобилей SWM в Китае пришёлся на 2017 год — тогда компания реализовала более 64 тысяч автомобилей, в последующие годы меньше, то есть по меркам китайского рынка это очень мелкий игрок. Модельная линейка состоит из недорогих и простых по конструкции кроссоверов и кроссвэнов, уходить из этой ниши SWM пока не собирается, но в прошлом году марка обновила логотип (он стал более крупным и выразительным) и представила первую модель новой волны — угловатый среднеразмерный кроссовер Big Tiger с 5- либо 7-местным салоном и безальтернативным передним приводом. На рынок Big Tiger вышел в августе прошлого года с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» (110 л.с., 155 Нм) и 5-ступенчатой «механикой». Теперь же в продаже появилась гибридная версия EDi.

SWM Big Tiger EDi — это range extender гибрид последовательного типа с возможность зарядки о внешнего источника. Весь силовой блок находится спереди по капотом, компактная литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 8,8 кВт·ч прикручена к днищу через подрамник. Передние колёса вращает электромотор с максимальной отдачей в 105 кВт (143 л.с.) и 210 Нм, а работающий по циклу Аткинсона 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» (102 л.с., 126 Нм) используется в качестве генератора. Полный привод по прежнему не предусмотрен, задняя подвеска — зависимая, со стабилизующей тягой Панара. На электротяге Big Tiger EDi может проехать 51 км по циклу NEDC или 46 км по циклу WLTC, а в гибридном режиме запас хода на одной зарядке/заправке достигает 1000 км. До 100 км/ч гибридный кроссовер разгоняется за 10 с, максимальная скорость — 155 км/ч.

Габаритная длина SWM Big Tiger EDi — 4605 мм, ширина — 1815 мм, высота — 1810 мм (с рейлингами — 1825 мм), колёсная база — 2780 мм, дорожный просвет — 195 мм. Салон может быть 5- либо 7-местным. Трёхрядная версия имеет посадочную формулу 2+2+3, но на трёхместной галёрке нет центрального ремня и центрального подголовника… Багажника при 7-местном размещении практически нет, но если сложить всё, что можно, то грузовой объём достигает трёх кубометров. Простенький салон принарядили с помощью двухцветной окраски и вставок медного цвета. Виртуальный щиток приборов — 7-дюймовый, мультимедийный экран — 10,25-дюймовый.