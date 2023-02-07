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1 час назад

Названа средняя цена машино-места в Москве

Лера Букина

Средняя стоимость машино-места в новостройках Москвы составляет 2 млн 340 тысяч рублей. Такую цифру привел руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Названа средняя цена машино-места в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на падение интереса к покупке такой недвижимости за последний год. По словам собеседника, в общей сложности в прошлом году зарегистрировали 17 442 машино-места в столичных новостройках. Сокращение их числа оценивается в 26,2%.

В 2021 году в Москве оформили 23 638 договоров. При этом в течение прошлого года средняя цена при покупке машино-места в Москве по уже зарегистрированным сделкам в Росреестре составила 2,34 млн рублей. Данный показатель на 16,4% превышает уровень предыдущего года.

В декабре число таких сделок в сравнении с ноябрем значительно увеличилось – на 57,8%, добавили в Росреестре. Вместе с тем данный уровень на 41,6% ниже значения 2021 года.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что регионам при строительстве нового жилья следует уменьшить стандартный норматив определения парковочных мест «одна квартира – одно машино-место».

Автоновости,Игорь Майданов,Марат Хуснуллин,Росреестр,
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