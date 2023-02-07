Умер создатель автомобиля УАЗ «Буханка»

На 97-м году ушел из жизни непосредственный разработчик УАЗ-450 Егор Романович Варченко. Об этом сообщает quto.ru. Эту модель Ульяновского автозавода еще называют «буханкой».

Фото: Телеграм-канал "УАЗ Сегодня" Телеграм-канал "УАЗ Сегодня"

Отмечается, что в годы войны будущий создатель «буханки» работал на авиационном заводе Германа Геринга. В 1945 году после освобождения из немецкого концлагеря он окончил курсы шоферов, затем – техникум, а, получив диплом Харьковского политехнического института, приехал по распределению на Ульяновский автомобильный завод. На предприятии он проработал 47 лет и занимался проектированием автомобилей.

Егор Романович Варченко был награжден большой серебряной и малой бронзовой медалями ВДНХ СССР за разработку грузовых автомобилей УАЗ-450. Серийное производство «буханок», но с другими заводскими номерами, сейчас продолжается. При этом УАЗ не собирается снимать с конвейера эту модель.