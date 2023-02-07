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1 час назад

Умер создатель автомобиля УАЗ «Буханка»

Газета.Ru

На 97-м году ушел из жизни непосредственный разработчик УАЗ-450 Егор Романович Варченко. Об этом сообщает quto.ru. Эту модель Ульяновского автозавода еще называют «буханкой».

Умер создатель автомобиля УАЗ «Буханка»
Фото: Телеграм-канал "УАЗ Сегодня"Телеграм-канал "УАЗ Сегодня"

Отмечается, что в годы войны будущий создатель «буханки» работал на авиационном заводе Германа Геринга. В 1945 году после освобождения из немецкого концлагеря он окончил курсы шоферов, затем – техникум, а, получив диплом Харьковского политехнического института, приехал по распределению на Ульяновский автомобильный завод. На предприятии он проработал 47 лет и занимался проектированием автомобилей.

Егор Романович Варченко был награжден большой серебряной и малой бронзовой медалями ВДНХ СССР за разработку грузовых автомобилей УАЗ-450. Серийное производство «буханок», но с другими заводскими номерами, сейчас продолжается. При этом УАЗ не собирается снимать с конвейера эту модель.

Ранее сообщалось, что в московских дилерских центрах УАЗ пожаловались на нехватку популярных фургонов «буханка». По словам представителей дилерских центров, машины появятся только весной. В представительстве УАЗа информацию о дефиците автомобилей у дилеров не подтвердили.

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