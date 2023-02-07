Умер создатель автомобиля УАЗ «Буханка»

Во время Великой Отечественной войны Варченко работал на заводе Геринга, выжил и в 1945 году после освобождения из концлагеря закончил техникум, затем получил высшее образование и отправился на Ульяновский автомобильный завод по распределению. Там он занимался разработками вездеходов 47 лет.