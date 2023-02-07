Умер создатель автомобиля УАЗ «Буханка»

Разработчик УАЗ-450 («Буханка») Егор Варченко скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщает Quto.
Во время Великой Отечественной войны Варченко работал на заводе Геринга, выжил и в 1945 году после освобождения из концлагеря закончил техникум, затем получил высшее образование и отправился на Ульяновский автомобильный завод по распределению. Там он занимался разработками вездеходов 47 лет.
За создание УАЗ-450 Варченко получил большую серебряную и малую бронзовую медали ВДНХ СССР.
УАЗ-450 стал первой самостоятельной серийной моделью автозавода. Выпуск «Буханок» продолжается и прекращать его не планируют.